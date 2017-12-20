Трехсторонняя контактная группа по урегулированию ситуации на Донбассе договорилась о новом режиме тишины в зоне АТО с полуночи 23 декабря.

Российская сторона заявила о готовности вернуть своих офицеров в Совместный центр по контролю и координации режима прекращения огня на Донбассе при соблюдении ряда условий.

Президент Украины Петр Порошенко выступает за усиление состава СЦКК представителями Германии и Франции.

Россия отказала в передаче Украине незаконно осужденных гражданин Станислава Клыха, Николая Карпюка и Алексея Чирния без указания причины.

Кабинет Министров продлил запрет на ввоз в Украину утвержденного перечня российских товаров до 31 декабря 2018 года.

«Газпром» требует от Национального нефтегазового холдинга «Нафтогаз Украины» 1,3 миллиарда долларов за поставленный на оккупированный Донбасс газ.

Сотрудники контрразведки Службы безопасности Украины разоблачили чиновника секретариата Кабмина на деятельности в интересах спецслужб страны-агрессора.

Лидер «Руху нових сил» Михаил Саакашвили не сможет явиться на допрос в Службу безопасности Украины 22 декабря. Саакашвили на прошлой неделе получил пакет документов для выезда в Нидерланды.

Кабинет Министров разрешил военнослужащим Национальной гвардии использовать водометы, но запретил применять слезоточивый газ в толпе.

Европейский Союз признает продолжение выполнения критериев визовой либерализации Украиной, однако в свете последних событий требует немедленных действий для обеспечения полноценной имплементации и устойчивости реформ.

Председатель Верховной Рады Украины Андрей Парубий заявляет, что законопроект о реинтеграции Донбасса парламент рассмотрит на следующей пленарной неделе - в январе.

Верховная Рада отказалась отменить принятие законопроекта № 7350, которым еще на год продлила мораторий на продажу земли сельскохозяйственного назначения до 1 января 2019 года.

В течение 19-20 декабря стоимость бензинов и ДТ на украинских АЗС продолжила рост на 10-50 коп./л.

Сегодня в 09:00 в приемную министра юстиции Павла Петренко ворвалась группа из 30 человек, возглавляемых народным депутатом Сергеем Каплиным. Полиция задержала 16 из них.

Официальный Вашингтон прямо назвал Россию и ее ставленников на Донбассе источником насилия и связывает последнее обострение и обстрелы с односторонним выходом России из Совместного центра координации и контроля.

На участке автодороги Киев-Одесса между Белой Церковью Киевской области и Жашковом Черкасской области в результате обледенения дорожного полотна образовалась пробка общей протяженностью 7,5 км.

Саакашвили опубликовал новое открытое письмо Президенту Украины Петру Порошенко, в котором призвал его добровольно поддать в отставку.

За минувшие сутки российско-террористические войска 32 раза нарушили режим тишины, в результате обстрелов ранения получили пятеро военнослужащих, еще один – получил боевую травму, двое военных погибли.