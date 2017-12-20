Футбольный клуб «Шахтер» опроверг слухи о возможном переезде во Вроцлав.

Ранее представитель маркетинговой компании Pentagon Research Адам Палукевич заявил, что разрабатывает вариант переезда донецкого «Шахтера» в польский Вроцлав, сообщ9ает Tribuna.com.

«В клубе ответили, что идея классная, интересная, но есть много нюансов, о которых надо подумать», – заявил Палукевич.

В свою очередь в «Шахтере» заявили, что это ложь и такой вариант исключен — клуб не собирается переезжать из Харькова.