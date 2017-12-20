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В течение 11-17 декабря активность гриппа в регионах Украины остается низкой, сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения.

Отмечается, что эпидемиологический уровень заболеваемости гриппом и ОРВИ превышен в Днепропетровской области на 10,1%

По данным Минздрава, ОРВИ и гриппом заболели 192 724 человек, что типично для этого времени года.

«Исследовано 326 образцов материалов от пациентов с подозрением на грипп и ОРВИ, определены по одному случаю вирусы гриппа типа A и типа В. Смертей из-за осложнений от гриппа на этой неделе не зафиксировано», – говорится в сообщении.

С начала сезона, прививки против гриппа сделали 160 161 человек.
ForUm

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