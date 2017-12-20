Даже сервильная готовность Киева выполнять все условия МВФ не гарантирует того, что транш будет выделен — шансы на продолжение программы EFF тают с каждым днем. Так Виктор Медведчук прокомментировал последние требования Фонда.

Среди основных требований МВФ ― формирование Антикоррупционного суда, пересмотр закона о приватизации, подчеркнул политик.

«Кроме того, ростовщики остались недовольны принятой пенсионной реформой, они хотят «стимулов для людей выходить на пенсию позднее» (читай: всеми правдами и неправдами намерены добиться фактического повышения пенсионного возраста). Настаивают кредиторы и на повышении цен на газ до уровня паритета импорта. В Вашингтоне тоже пристально следят за выполнением Украиной взятых на себя обязательств. Госсекретарь США Рекс Тиллерсон на днях напомнил о необходимости проведения энергетической реформы, «в частности в вопросе газовых тарифов», — констатировал В.Медведчук.

По мнению политика, несмотря на готовность Киева повышать тарифы на газ для населения и устроить мегараспродажу госимущества, это вовсе не значит, что МВФ выделит транш.

«Шансы на продолжение программы EFF тают с каждым днем. Реальных реформ нет. Из-за коррупции Украина ежегодно теряет 2% роста ВВП (по подсчетам экспертов МВФ). Обслуживать баснословные долги все сложнее, и именно этот факт больше всего пугает кредиторов. Евросоюз уже умерил аппетиты Киева, отказав в выделении 600 млн макрофинансовой помощи. Не исключено, что примеру ЕС последует и МВФ», — допускает лидер «Украинского выбора».

По его мнению, чтобы спасти украинскую экономику, необходимо нарастить объемы промышленного производства, отойти от модели сырьевой экономики, обеспечить рост экспорта.

«Совершенно очевидно, что все это возможно лишь при условии восстановления промышленной кооперации с нашими партнерами в странах СНГ, прежде всего с Россией. Без пересмотра вектора внешнеэкономической интеграции, без отказа от условий выгодной для Европы, но разрушительной для Украины ЗСТ с ЕС ни роста экономики, ни стабилизации в финансовом секторе, ни разрешения социально-политического кризиса добиться не удастся», — уверен В.Медведчук.

Он напомнил, что даже сегодня, в условиях тотального сокращения двусторонней торговли и откровенной русофобской истерии власти, Россия остается основным импортером украинской продукции.