Депутат Бундестага от Христианско-демократического союза (ХДС) Норберт Реттген раскритиковал Президента Украины Петра Порошенко за нынешнее состояние дел в Украине вокруг борьбы с коррупцией.

Об этом немецкий политик, который является экспертом по иностранным делам в партии Ангелы Меркель и возглавлял профильный комитет в Бундестаге предыдущего созыва, заявил в комментарии изданию Bild, сообщает DW.

По мнению Реттгена, Президент Украины Петр Порошенко «должен определиться, хочет ли он быть Президентом или олигархом - страна или деньги». Также он подчеркнул, что Украина очень нужно принять «решительные шаги» против распространения коррупции. «И это начинается с руководства государства», - отметил немецкий политик.

В то же время другой представитель ХДС - евродепутат Эльмар Брок - отметил недостаточное воплощение антикоррупционной политики в Украине. «Не хватает всеобъемлющего воплощения антикоррупционных мероприятий», - отметил он.

Особенно значимым с точки зрения Берлина является то, что в Украине продолжаются попытки давления и сужение полномочий Национального антикоррупционного бюро (НАБУ), на беспрепятственной работе которого отмечают на Западе.

Как сообщал ForUm, 6 декабря лидеры фракций «Блок Петра Порошенко» и «Народный фронт» Артур Герасимов и Максим Бурбак зарегистрировали законопроект »О внесении изменений в некоторые законы относительно обеспечения парламентского контроля» (регистрационный номер 7362).

Изменениями предусмотрено, что Верховная Рада может выразить недоверие директору Государственного бюро расследований, заместителю генерального прокурора - руководителю Специализированной антикоррупционной прокуратуры, директору Национального антикоррупционного бюро, члену Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции, что влечет за собой отставку с должности. При этом отмечается, что вопрос о выражении недоверия может быть внесен на рассмотрение парламента Президентом, Кабинетом Министров и по предложению не менее трети народных депутатов от конституционного состава Верховной Рады, то есть не менее 150 народных депутатов.

Позже стало известно, что законопроект снят с повестки дня Рады.

Директор-распорядитель МВФ Кристин Лагард заявила, что договорилась с Президентом Украины Петром Порошенко о необходимости сохранения независимости и повышения оперативного потенциала Национального антикоррупционного бюро и Специальной антикоррупционной прокуратуры.