также в разделеОбщество
Группа людей во главе с нардепом ворвалась в Минюст
Представители РФ в СЦКК покинули Украину 36
19 декабря. Картина дня 39
Боевику, воевавшему против «киборгов», дали 8 лет тюрьмы 48
Волкер призвал РФ отвести войска из района ДФС 84
Места отозванных из СЦКК российских офицеров заняли боевики 153
Суд снял арест с имущества сына Авакова 39
Суд продлил арест пятерым экс-беркутовцам 22
ВСУ провели успешные контрмеры в ответ на обстрел Новолуганского 102
Помощница киевского судьи «сливала» адвокату секретные документы 46
Полторак может уйти на пенсию, чтобы стать гражданским министром обороны 67
Украинские военные из СЦКК покинули ОРДЛО 94
В связи с непогодой в Украине возможны сбои в доставке почты 40
Суд разрешил допросить «грузинских снайперов» по видеосвязи 281
Непогода в Украине: Гройсман требует до конца дня дать свет и ликвидировать пробки 53
Гройсман созвал экстренное совещание из-за ситуации на дорогах 55
Оксана Марченко: Оставить в беде вдову с четырьмя детьми мы не могли 115
Австрия окончательно отказала в экстрадиции Фирташа в Испанию 42

Вчера, 19 декабря, детективы Национального антикоррупционного бюро Украины под процессуальным руководством прокуроров Специализированной антикоррупционной прокуратуры задержали бывшего директора ГП «Луцкий КХП №2» по подозрению в растрате зерна на сумму более 58,81 млн грн, сообщили ForUm’у в пресс-службе НАБУ.

Отмечается, что в этот же день экс-чиновнику сообщено о подозрении в совершении преступления по ч.5 ст. 191 Уголовного кодекса Украины.

Как установило следствие, ПАО «Аграрный фонд» (100% акций принадлежит государству) в ноября 2013 года передал зерно на ответственное хранение в ГП «Луцкий КХП №2». Тогдашний руководитель ГП, без получения разрешения собственника зерна, решил отгрузить его коммерческим структурам без оплаты с их стороны. Таким образом в течение апреля-июня 2014 года с элеватора ГП «Луцкий КХП №2» было вывезено более 26 тыс. тонн зерна, которое принадлежало ПАО «Аграрный фонд», что нанесло предприятию материальный ущерб на сумму более 58,81 млн грн.

Сейчас решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения.

Расследование указанных фактов детективы НАБУ осуществляют с октября 2016 года.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

49
Теги