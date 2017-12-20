Вчера, 19 декабря, детективы Национального антикоррупционного бюро Украины под процессуальным руководством прокуроров Специализированной антикоррупционной прокуратуры задержали бывшего директора ГП «Луцкий КХП №2» по подозрению в растрате зерна на сумму более 58,81 млн грн, сообщили ForUm’у в пресс-службе НАБУ.

Отмечается, что в этот же день экс-чиновнику сообщено о подозрении в совершении преступления по ч.5 ст. 191 Уголовного кодекса Украины.

Как установило следствие, ПАО «Аграрный фонд» (100% акций принадлежит государству) в ноября 2013 года передал зерно на ответственное хранение в ГП «Луцкий КХП №2». Тогдашний руководитель ГП, без получения разрешения собственника зерна, решил отгрузить его коммерческим структурам без оплаты с их стороны. Таким образом в течение апреля-июня 2014 года с элеватора ГП «Луцкий КХП №2» было вывезено более 26 тыс. тонн зерна, которое принадлежало ПАО «Аграрный фонд», что нанесло предприятию материальный ущерб на сумму более 58,81 млн грн.

Сейчас решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения.

Расследование указанных фактов детективы НАБУ осуществляют с октября 2016 года.