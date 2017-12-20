Американская академия кинематографических искусств и наук обнародовала список фильмов, допущенных к участию в главной борьбе за премию «Оскар».

На выдвижение в номинацию «Лучший фильм» претендует 341 полнометражная картина.

В числе потенциальных ключевых игроков — ленты «Зови меня своим именем», «Три билборда на границе Эббинга, Миссури», «Секретное досье», «Леди Птица», «Прочь», «Дюнкерк», «Форма воды», «Темные времена», «Проект «Флорида», «Любовь – болезнь», «Ферма «Мадбаунд», а также «Чудо-женщина», сообщает УНИАН.

Кроме того, в список попал фильм «Все деньги мира», где актер Кристофер Пламмер заменил уличенного в сексуальных домогательствах Кевина Спейси. Есть в расширенном перечне и картины, которые вряд ли будут вести борьбу за «Оскар» в главной категории. Среди них – «Спасатели Малибу», «Мумия», «Лига справедливости», «Эмоджи фильм».

В номинации «Лучший фильм» может быть представлено от пяти до десяти картин, в отличие от остальных категорий, где количество номинантов не превышает пяти.

Номинации будут объявлены 23 января, церемония вручения запланирована на 4 марта 2018 года.