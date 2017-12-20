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В связи со сложными погодными условиями за прошедшие сутки в Украине зафиксировано 1315 ДТП. Об этом сообщил заместитель председателя Национальной полиции Украины - руководитель патрульной полиции Александр Фацевич, сообщает департамент коммуникации Нацполиции.

По его словам, сейчас наиболее проблемной в плане дорожной ситуации является Киевская область, на дорогах которой за большого количества грузовиков, образовались заторы.

«Ситуация контролируется. Мы частично пустили движение, нарядами патрульной полиции сопровождаем и организовываем колонны грузового транспорта, чтобы обеспечить их беспрепятственный проезд через Киев по маршруту движения грузового транспорта», - отметил Фацевич, добавив, что таким же образом проблема проезда транспорта снимается и на других направлениях от столицы.

Заместитель главы Нацполиции отметил, что определенные сложности в движении могут возникать в результате дорожно-транспортных происшествий. В частности, за прошедшие сутки в государстве зафиксировано 1315 ДТП, из них 143 - с пострадавшими. В Киеве произошло 367 ДТП, из которых с пострадавшими - 13.

Однако правоохранители работают над устранением таких трудностей. Сейчас на территории столицы и Киевской области работает около 60 экипажей патрульной полиции. Полицейские обеспечивают безопасность на дорогах, сопровождают грузовой транспорт, а также обеспечивают безопасность в местах стоянки грузовиков.

«Задействовано несколько подразделений полиции: полиция Киева, подразделения управления превентивной деятельности Киевской области, управления патрульной полиции в Винницкой, Житомирской областях, подразделения групп реагирования патрульной полиции. Они работают слаженно и скоординировано », - отметил Александр Фацевич.

В то же время он отметил, что полицейские помогают участникам движения, которые попали в сложную ситуацию из-за погодных условий. Они развозили горячий чай водителям, которые находились на подъезде к Киеву.

«Чем можем - помогаем. Сейчас мы сформируем колонны из перевозчиков для того, чтобы провести через Киев, не создав в городе пробки и не допустив ДТП », - отметил Александр Фацевич.

Напомним, на участке автодороги Киев-Одесса между Белой Церковью Киевской области и Жашковом Черкасской области в результате обледенения дорожного полотна образовалась пробка общей протяженностью 7,5 км.
ForUm

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