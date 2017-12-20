Британская полиция раскрыла запланированный группой исламистов план по совершению теракта в рождественские праздники.

Как сообщили источники, связанные с борьбой с терроризмом, четверо мужчин были арестованы во вторник рано утром в графствах Южный Йоркшир и Дербишир на севере Англии.

В городе Честерфилд, где был арестован 31-летний мужчина, одна из улиц была перекрыта, соседи арестованного временно эвакуированы из своих домов, а на место были вызваны армейские саперы, сообщает Би-би-си.

Еще три человека были арестованы в районах Бернгрив и Мирсбрук в Шеффилде. В соответствии с обычной практикой полиции, имена всех арестованных не раскрываются, однако известен их возраст - 22, 36 и 41 год.

Все четверо арестованы по подозрению в причастности к организации, подготовке и подстрекательству к совершению акта террора согласно статье(арест без предварительной санкции). Их доставили для допросов в полицейский участок в Западном Йоркшире.

Оцепление вокруг одного из домов - у местного культурного центра Fatima в Шеффилде - было оставлено до конца дня вторника, где в двухэтажном доме продолжали работать саперы и было зафиксировано большое количество полицейских машин. Входная дверь в здание была выломана.

«Люди могли слышать громкий хлопок в тот момент, когда полицейские вошли в один из жилых домов, но это был не взрыв. Мы хотели бы пояснить, что мы таким способом зашли в помещение», - рассказала представительница Северо-Восточного отдела по борьбе с терроризмом (одного из пяти региональных подразделений такого профиля в Англии).

Пенсионерка Джоан Миллер, живущая напротив обветшалого дома, где прошли обыски, сказала, что она видела под своими окнами много офицеров в штатском.

«Раздался очень громкий хлопок, весь дом встряхнуло. Я раздвинула шторы и увидела, что там полно вооруженных людей на улице, и я так и осталась смотреть, потому что это было что-то из ряда вон выходящее», - сказала пенсионерка.

Она также отметила, что полицейские «очень резко» кричали людям, чтобы они не выходили на улицу.