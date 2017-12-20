также в разделеМир
Сенат США одобрил крупнейшую за 30 лет налоговую реформу 20
Обнародован список претендентов на «Оскар» 23
США ввели санкции еще против двух российских военных предприятий 52
Российского журналиста не пустили в Елисейский дворец 61
США ветировали резолюцию ООН по Иерусалиму 54
Siemens заключил новую крупную сделку в России 105
Трамп назвал Россию и Китай главной угрозой для США 99
Молдова отозвала на неопределенный срок посла из России 44
В США пассажирский поезд упал с моста на автостраду 50
Курц принял присягу канцлера Австрии 24
Россия сняла запрет на кильку из Латвии и Эстонии 43
Аккаунты умерших пользователей «ВКонтакте» начали хвалить Путина 65
Самый загруженный аэропорт в мире отменил все рейсы 109
Папа Римский назвал фейковые новости серьезным грехом 34
СМИ: Пентагон до 2012 года изучал НЛО 117
В Пентагоне не считают ракеты КНДР угрозой для США 47
США ужесточили требования к странам с безвизом 60
Манафорта освободили из-под домашнего ареста 37

Британская полиция раскрыла запланированный группой исламистов план по совершению теракта в рождественские праздники.

Как сообщили источники, связанные с борьбой с терроризмом, четверо мужчин были арестованы во вторник рано утром в графствах Южный Йоркшир и Дербишир на севере Англии.

В городе Честерфилд, где был арестован 31-летний мужчина, одна из улиц была перекрыта, соседи арестованного временно эвакуированы из своих домов, а на место были вызваны армейские саперы, сообщает Би-би-си.

Еще три человека были арестованы в районах Бернгрив и Мирсбрук в Шеффилде. В соответствии с обычной практикой полиции, имена всех арестованных не раскрываются, однако известен их возраст - 22, 36 и 41 год.

Все четверо арестованы по подозрению в причастности к организации, подготовке и подстрекательству к совершению акта террора согласно статье(арест без предварительной санкции). Их доставили для допросов в полицейский участок в Западном Йоркшире.

Оцепление вокруг одного из домов - у местного культурного центра Fatima в Шеффилде - было оставлено до конца дня вторника, где в двухэтажном доме продолжали работать саперы и было зафиксировано большое количество полицейских машин. Входная дверь в здание была выломана.

«Люди могли слышать громкий хлопок в тот момент, когда полицейские вошли в один из жилых домов, но это был не взрыв. Мы хотели бы пояснить, что мы таким способом зашли в помещение», - рассказала представительница Северо-Восточного отдела по борьбе с терроризмом (одного из пяти региональных подразделений такого профиля в Англии).

Пенсионерка Джоан Миллер, живущая напротив обветшалого дома, где прошли обыски, сказала, что она видела под своими окнами много офицеров в штатском.

«Раздался очень громкий хлопок, весь дом встряхнуло. Я раздвинула шторы и увидела, что там полно вооруженных людей на улице, и я так и осталась смотреть, потому что это было что-то из ряда вон выходящее», - сказала пенсионерка.

Она также отметила, что полицейские «очень резко» кричали людям, чтобы они не выходили на улицу.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

22
Теги