Народный депутат Украины от ВО «Свобода» Андрей Ильенко во время спора с представителем «Оппозиционного блока» Николаем Скориком вылил на своего оппонента стакан воды и заявил, что не будет находиться в одной студии и вести дискуссии с антиукраинским элементом.

Ссора произошла во время прямого эфира на телеканале ZIK.

Ильенко отметил, что обсуждать закон о деоккупации Донбасса их политическая сила будет только с патриотическими представителями оппозиции, и никогда не сядет за стол переговоров с антиукраинскими силами.

На что Скорик отреагировал, размышляя о том, кто является настоящими патриотами.

«Приватизация самого слова «патриотизм» не может быть сделана никакими политическими силами. И никакого знака равенства между патриотизмом и национализмом не существует», - отметил Скорик.

В свою очередь Ильенко спросил у депутата-опоблокова, является ли Россия агрессором? Однако Скорик вопрос проигнорировал и задал встречный вопрос об Одессе, мол, а кто 2 мая 2014 года убивал людей в Одессе?

«Я вам отвечаю, - говорит Ильенко - 2 мая в Одессе была попытка сделать то же, что в Донецке и Луганске. Но украинцы это остановили вопреки таким, как вы, которые Одессу сдавали Кремлю. Зато сейчас вы сидите и обсуждаете, что такое патриотизм и национализм. Поэтому вы не народный депутат Украины, а раб Москвы, холуй. Вы не можете даже сказать, что Россия - это агрессор. Вы работаете на агрессора, вы - пятая колонна, которая уничтожает Украину. И только потому, что власть сейчас с вами договорились, она вас не трогает», - заявил Ильенко.

На это Скорик ответил, что его коллега говорит неправду, и вообще незаконные и провокационные вещи. Ведь он работает только ради Украины, и ради своих избирателей.

Впрочем депутат Ильенко возмутило, что в украинском парламенты до сих пор присутствуют такие политики, которые не могу признать Россию агрессором

«Уважаемые люди, когда вы спрашиваете, почему в нашей стране все не так, и все неправильно, то знайте, что в Верховной Раде сидят люди, которым на эту страну плевать. Они не видят, что Россия оккупировала нашу страну, они не видят смертей, не видят ничего, а просто работают на уничтожение нашего государства», - уверен Ильенко.

На что Скорик отреагировал, что депутат Ильенко является провокатором, не имеет ничего общего с патриотизмом и назвал его примитивным националистом. В ответ на это Ильенко вылил на своего оппонента стакан воды и заявил, что не будет находиться в одной студии и вести дискуссии с антиукраинскими элементами, после чего покинул прямой эфир.