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По состоянию на 7:00 20 декабря в Закарпатской области остаются подтопленными 116 (было - 1 тыс. 23) домохозяйств, 48 (было - 313) подвальных помещений, 467 га (было - 2 тыс. 407 га) сельхозугодий, сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

Также отмечается, что централизованное водоснабжение Мукачево, которое было временно приостановлено в результате подтопления 24 скважин Мукачевского водозабора, полностью восстановлено.

Напомним, на Закарпатье вследствие интенсивных дождей вода в основных водных артериях резко поднялась, область накрыла третья паводковая волна.

17 декабря в верховьях всех рек Закарпатья начался спад воды. Отселенные жители начали возвращаться в свои дома. 

 
ForUm

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