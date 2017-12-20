Министерство торговли США объявило о новых лицензионных и экспортных ограничениях для двух российских компаний, работающих в военно-промышленный комплекс: конструкторского бюро «Новатор» и научно-производственного центра «Титан-Баррикады».

Как говорится в сообщении министерства от 19 декабря, эти компании ответственные за производство крылатых ракет, запрещенных Договором о контроле над вооружениями, заключенным между Советским Союзом и Соединенными Штатами в 1987 году (о ликвидации ракет малой и средней дальности), сообщает Радио Свобода.

«Эти компании производят для российского Министерства обороны комплексы крылатых ракет наземного базирования с дальностью полетов, запрещенной в рамках Договора о ракетах средней и малой дальности. Поэтому есть достаточно оснований считать, основываясь на конкретных и понятных фактах, что они были привлечены к действиям, которые противоречат национальной безопасности или внешнеполитическим интересам Соединенных Штатов», - говорится в сообщении.

В Министерстве иностранных дел России раскритиковали решение США, назвав обвинения «беспредметными».