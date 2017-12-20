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В период с января по октябрь 2017 населения Украины уменьшилось на 166 тысяч человек. Об этом свидетельствуют данные Государственной службы статистики.

Численность населения страны на 1 ноября составила 42 миллиона 418 000 человек. «Остается существенным превышение числа умерших над числом новорожденных: на 100 умерших - 64 рожденных», - сообщили в Госстате, передает УНИАН.

За этот период в стране родилось 306 372 детей. В прошлом году этот показатель составлял 332 194. За этот же период умерли 477 525 человек. В прошлом году - 479 917.

Данные приведены без учета данных с оккупированных территории Донбасса и оккупированного Крыма.

 
ForUm

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