Евросоюз в ответ на запрос общественных активистов заявил о своей обеспокоенности состоянием реформ в Украине.

В офисе Высокого представителя ЕС по вопросам внешней политики и безопасности Федерики Могерини напомнили, что поддержка Евросоюза не является безусловной. Критику Брюсселя «вызвал откат антикоррупционной реформы в стране», сообщает «Новое время».

«Поддержка Евросоюза не является безусловной и последние события в Украине, связанные с откатом антикоррупционной реформы, могут поставить под угрозу прогресс, ранее достигнутый в этом направлении», - говорится в сообщении.

У Могерини напомнили, что ЕС считают чрезвычайно важными независимость Национального антикоррупционного бюро Украины и эффективность проверок электронных деклараций чиновников (отвечает Национальное агентство противодействия коррупции).

Напомним, директор-распорядитель МВФ Кристин Лагард заявила, что договорилась с Президентом Украины Петром Порошенко о необходимости сохранения независимости и повышения оперативного потенциала Национального антикоррупционного бюро и Специальной антикоррупционной прокуратуры.

7 декабря Верховная Рада поддержала отзыв народного депутата от фракции «Самопомич» Егора Соболева с должности руководителя комитета по противодействию коррупции.