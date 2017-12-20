Министерство иностранных дел Украины приветствует принятие 19 декабря Генеральной ассамблеей ООН резолюции «Ситуация с правами человека в Автономной Республике Крым и городе Севастополь (Украина)» и отмечает, что следующим шагом должна стать деоккупация полуострова, сообщили ForUm’у в пресс-службе МИД.

«Системное невыполнение Российской Федерацией предыдущей резолюции Генеральной Ассамблеи ООН, недопуск международных мониторинговых механизмов на территорию АРК приводит к значительному ухудшению ситуации с правами человека в оккупированном Крыму. Поэтому Генассамблея продолжает держать ситуацию на контроле», – говорится в сообщении.

В МИД подчеркнули, что новая резолюция содержит четкие формулировки относительно статуса АР Крым и города Севастополь как части территории Украины. «Генеральная ассамблея ООН в очередной раз осуждает временную оккупацию Крымского полуострова Российской Федерацией и не признает попытки его аннексии государством-оккупантом. Мы приветствуем, что в этом году Генассамблея также высказалась в поддержку усилий по освобождению Крыма из-под российской оккупации», – отметили в ведомстве.

«В контексте сложившейся ситуации в области прав человека в Крыму в результате его незаконной оккупации Россией, особое значение имеют ссылки в резолюции на Женевские конвенции 1949 г. и дополнительный протокол 1977 года. Россия должна соблюдать обязательства государства-оккупанта в условиях вооруженного конфликта, в частности относительно гуманного обращения с населением, которое находится на оккупированной территории, защиту его прав в соответствии с международным гуманитарным правом», – заявили в МИД.

Также подчеркивается, что одним из центральных элементов резолюции остается до сих пор игнорируемый Россией призыв обеспечить беспрепятственный доступ международным правозащитным механизмам, включая Мониторинговую миссию ООН по правам человека в Украине, на временно оккупированный полуостров для осуществления мониторинга и отчетности о ситуации в соответствии с их мандатом.

«Поддерживаем призыв Генассамблеи ООН по выполнению промежуточного решения (приказа) Международного суда ООН по делу Украины против РФ от 19 апреля 2017 года, которое до сих пор не выполнено Россией. Международное сообщество должно консолидировать усилия и заставлять РФ к его выполнению», – сообщили в ведомстве.

В МИД отметили, что фиксация и осуждение в резолюции ГА ООН системных нарушений прав человека, осуществляемых российской оккупационной властью, в т.ч. внесудебных казней, похищений людей, политически мотивированных преследований, ограничений базовых политических прав жителей Крыма, должно стать важным шагом на пути к отстаиванию прав и гражданских свобод граждан Украины, оказавшихся в оккупации.

«Широкая поддержка нашей позиции в вопросе Крыма свидетельствует, что международное сообщество направило четкий сигнал российской оккупационной власти - вопрос Крыма не закрыт, мир внимательно наблюдает за действиями оккупанта, а следовательно виновные в преследованиях и нарушениях прав крымчан обязательно будут нести ответственность. Государство-агрессор должно прекратить на временно оккупированной ею территории произвол и должны обеспечить соблюдение международного права», – подчеркнули в МИД.

«В Украине искренне благодарны каждому государству, которые отдали свой голос за резолюцию ГА ООН «Состояние с правами человека в Автономной Республике Крым и городе Севастополь (Украина)». Соавторами резолюции вместе с Украиной выступили 42 государства с разных континентов (среди них – практически все страны Евросоюза, США, Канада, Австралия, Исландия, Норвегия, Черногория, Турция, Япония, Кирибати, Маршалловы острова, Микронезия, Палау и др.)», – сказано в сообщении.

При этом в МИД подчеркнули, что следующим шагом должна стать деоккупация полуострова. «Основа сегодня уже заложена», – отметили в ведомстве.

Напомним, 19 декабря Генеральная ассамблея ООН одобрила обновленную резолюцию «Ситуация с правами человека в Автономной республике Крым и Севастополе (Украина)», «за» проголосовали 70 стран.