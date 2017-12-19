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Генеральная ассамблея ООН одобрила обновленную резолюцию «Ситуация с правами человека в Автономной республике Крым и Севастополе (Украина)», «за» проголосовали 70 стран.

Украинские военнослужащие, которые входят в состав Совместного центра по контролю и координации вопросов прекращения огня и стабилизации линии разграничения сторон на Донбассе, покинули территорию самопровозглашенных «ДНР» и «ЛНР». Также из этих районов выехали и российские офицеры СЦКК.

Специальный представитель Государственного департамента США по делам Украины Курт Волкер считает, что возможное установление прямых контактов с контролируемыми Россией боевиками на востоке Украины, как этого требует Кремль, только затянет конфликт на Донбассе. 

Министерство финансов надеется на получение от Международного валютного фонда (МВФ) в 2018 году более двух траншей. Об этом сообщил министр финансов Александр Данилюк.

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман поручил до конца вторника, 19 декабря, решить вопрос энергоснабжения населенных пунктов и ликвидации пробок на трассах, вызванных обильными осадками. 

Пресс-секретарь Президента Украины Святослав Цеголко опубликовал в Facebook письмо Михаила Саакашвили, адресованное Порошенко.

По информации разведки штаба АТО, на донецкое направление зашла группа сербских наемников-снайперов во главе с Деяном Беричем, позывной «Деки».

Апелляционный суд Киева частично удовлетворил жалобу стороны защиты сына министра внутренних дел Арсена Авакова Александра и снял арест с его имущества.

Украинская сторона на переговорах контактной группы в Минске предложит договориться о прекращении огня по всей линии соприкосновения на период новогодних праздников и зимних каникул. Об этом сообщил представитель Украины в рабочей подгруппе по вопросам безопасности Евгений Марчук.

Администрация президента США Дональда Трампа заявила, что Россия вмешивается во внутренние политические дела стран во всем мире и определила Москву как соперника, несмотря на собственное заявление Трампа о более теплых связях с президентом РФ Владимиром Путиным.

Сегодня, 19 декабря, российско-оккупационные группировки применили реактивные системы залпового огня по жилым кварталам населенного пункта Зайцево.

В Киеве зажгли огни на главной елке Украины. 
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