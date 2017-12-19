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Пресс-служба лидера «Руху нових сил» Михаила Саакашвили подтвердила подлинность письма, которое опубликовал пресс-секретарь главы государства Святослав Цеголко.

«Это письмо ответственного политика, который будет раскачивать будку олигархов, но никогда Украины. То, что Банковая опубликовала это письмо - это слабая позиция», - считают представители Саакашвили, сообщает «Украинская правда».

По утверждениям пресс-службы политика, благодаря публикации письма хотели дискредитировать лидера «РНС».

«Они пытались дискредитировать Михаила Саакашвили с помощью «утечек» информации, будто он просил прощения и обещал снять палатки возле ВР и прекратить марши. Так вот это все ложь», - подчеркнули в пресс-службе.

Как ранее сообщал ForUm, пресс-секретарь Президента Украины Святослав Цеголко опубликовал в Facebook письмо Михаила Саакашвили, адресованное Петру Порошенко.

 
ForUm

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