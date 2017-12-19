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Вчера, 18 декабря, возле пгт Малиновка Харьковской области мужчина ранил из охотничьего карабина двух парней,  сообщает от дел коммуникации полиции области.

Сообщение о происшествии поступило в дежурную часть Чугуевского отдела полиции 18 декабря около 21:55 от фельдшера районной больницы. У ребят врачи обнаружили многочисленные огнестрельные ранения нижних конечностей и плечевого сустава.

Пострадавшие были госпитализированы в реанимационное отделение местной больницы, понадобилось хирургическое вмешательство. Состояние здоровья 17-летнего парня стабильный тяжелый, а другой потерпевшего - 19-летнего молодого человека - в тяжелом состоянии медики транспортировали в больницу города Харьков.

Полицейские установили, что повреждения молодые люди получили около пгт Малиновка результате выстрела 43-летнего жителя города Харьков из охотничьего карабина «Мозберг». Владелец оружия доставил пострадавших в больницу. Вещественные доказательства изъяты.

Следственным открыто уголовное производство по ч.2 ст.15, п.1 ч.2 ст.115 (покушение на убийство) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок до 15 лет. Подозреваемый задержан в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Досудебное расследование продолжается.
ForUm

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