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Мэр Киева, председатель Киевской городской государственной администрации Виталий Кличко уволил первого заместителя председателя КГГА Геннадия Плиса.

Соответствующее распоряжение №990 от 18 декабря опубликовано на сайте КГГА.

Плис уволен с 18 декабря в связи с переводом на службу в секретариате Кабинета Министров.

28 января 2016 года Кличко назначил Плиса своим первым заместителем.

Ранее он занимал должность директора департамента внутреннего финансового контроля и аудита КГГА (с октября 2014 года).
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