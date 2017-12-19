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В ответ на обстрел из реактивных систем залпового огня поселка Новолуганское Донецкой области силы антитеррористической операции провели контрмеры.

Об этом на брифинге 19 декабря сказал спикер Министерства обороны по вопросам АТО Александр Мотузяник.

«Украинская армия провела успешные контрмеры, никоим образом не нарушив взятых на себя обязательств», - заявил он, сообщает «Украинская правда».

Мотузяник пояснил, что в частности была усилена оборона, наблюдательные посты.

«Повышенная боевая готовность к любому развитию ситуации, в том числе к возможной эскалации боевых действий со стороны боевиков», – отметил полковник.

Напомним, 18 декабря около 17:00 российско-оккупационные войска из населенного пункта Горловка обстреляли из реактивных систем залпового огня Новолуганское.
ForUm

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