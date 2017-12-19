Благодаря проекту «Время строить» у семьи Алены Гуровой началась жизнь без страха в любой момент оказаться на улице. Историю семьи Гуровых – пример того, что даже в самых трудных обстоятельствах не нужно отчаиваться, телезрители узнали 16 декабря, в третьем выпуске реалити-шоу на телеканале «Интер».

Шесть лет назад Алена осталась без мужа — жизнелюб и оптимист Олег Гуров погиб, спасая людей от пожара на пляже в Крыму. Еще в 2006 году Олег взял валютную ипотеку и купил одноэтажный дом, позже достроил второй этаж для детей…

После смерти мужа Алена продала СТО, автобус, гоночную машину мужа. Но денег все равно не хватало: курс доллара стремительно рос, а вместе с ним и задолженность по кредиту. Зимой семья ела одни каши, за долги коммунальщики обрезали в доме газ — и детям приходилось спать в куртках.

«Возникало ощущение, что отец был стержнем этой семьи, — отметила лидер проекта «Время строить» Оксана Марченко. – Его не стало – и... все распалось».

Чтобы начать строительство, команда решила купить участок земли неподалеку и построить большой и светлый новый дом.

«Мы не имели права разрушить старый дом, потому что он находился в залоге у банка, – говорит Оксана Марченко. – Но и не помочь вдове с четырьмя детьми, двое из которых – несовершеннолетние, тоже не могли».

На время стройки семья Гуровых отправилась в Париж, как когда-то мечтала Алена.

«Когда мы подошли к Триумфальной арке, я вдруг поняла, что я не проиграла, я – тоже победитель. Я жива, со мной мои дети, и мы – в Париже. Жизнь продолжается», — вспоминает она.

Пока семья наслаждалась путешествием, двухэтажный дом оформили во французском стиле – с большими окнами, ажурными балкончиками, светлой мебелью. Рядом с домом разбили огород и посадили на нем кусты лаванды. На заборе за ними нарисовали лавандовое поле, уходящее вдаль. Летом живая лаванда будет сливаться с нарисованной и создавать иллюзию, что этот кусочек земли находится в настоящем Провансе.

Самый трогательный уголок нового дома – место памяти папы Олега: здесь находятся его фотографии и кубки, полученные за призовые места в автогонках.

Когда Гуровы впервые увидели свой дом, они не смогли сдержать слез.

«У слова «счастье» корень «часть», и я безмерно счастлива, что стала частью проекта «Время строить», – говорит Алена. – И безгранично благодарна всем людям за участие в жизни моей семьи! Знайте, вы спасли пять жизней! Пускай Бог бережет вас и ваши семьи! Будьте счастливы!»

О том, какой дом построит команда проекта и Оксана Марченко героям четвертой программы реалити-шоу, зрители смогут узнать в субботу, 23 декабря, в 20:30 на телеканале «Интер» – в заключительном выпуске проекта «Время строить».