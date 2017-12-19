Мы призываем украинскую сторону выполнить взятые на себя обязательства и ни в коем случае не отходить от тех цифр, которые были названы Владимиром Путиным и Виктором Медведчуком. Об этом заявила Дарья Морозова, «уполномоченный по правам человека в «ДНР», комментируя заявление вице-спикера ВР Ирины Геращенко о якобы «измененных в последний момент» представителями ОРДО И ОРЛО списках для обмена.

По словам Морозовой, «власти республики» хоть сейчас готовы отдать от Донецка 58 человек в обмен на 207. Но на сегодня, утверждает Морозова, украинской стороне не удалось процессуально очистить тех, кто находится в списках.

«Киев изначально попросил больше времени, чтобы, согласно своему законодательству, процессуально отчистить лиц, подтвержденных обеими сторонами. Этого и мы требуем! Кстати, если бы Киев выполнил 5-й пункт Минских соглашений, предусматривающий принятие закона, запрещающего их преследовать, и об амнистии, то сейчас у них проблемы с этим не было бы вообще», — уверена она.

Также представители Донецка потребовали от Украины, чтобы людей отдавали с документами

«Если человек освобожден актом о помиловании, то ему на руки должны выдать его копию.

Сейчас у нас есть категория граждан – 128 человек, забранных в предыдущих обменах, так им не вернули документов, удостоверяющих их личность. Более того, 80 из них до сих пор находятся в розыске… После обмена в Украине на «освобожденных» снова открыли уголовные дела», — сообщила Морозова.

Она призвала украинскую сторону выполнить обязательства, взятые ею на столь на высоком уровне.

«И ни в коем случае не отходить от тех цифр, которые были названы Владимиром Путиным и Виктором Медведчуком и подтверждены главами республик. И сделать это в кратчайшие сроки: до Нового года!» — заявила «омбудсмен ДНР» Дарья Морозова.

Напомним, 15 ноября на территории Воскресенского Ново-Иерусалимского монастыря Виктор Медведчук обратился к президенту РФ Владимиру Путину с просьбой посодействовать освобождению удерживаемых украинских граждан по формуле «74 на 306». Путин в тот же день пообщался с представителями ОРДО и ОРЛО, которые подтвердили готовность к проведению такого обмена.