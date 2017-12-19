23-летний житель Добропольского района, который участвовал в вооруженных противостояниях террористов против военнослужащих Вооруженных сил Украины, приговорен к 8 годам 6 месяцам лишения свободы, сообщили ForUm’у в прокуратуре Донецкой области.

Во время судебных слушаний доказано, что в июле 2014 года мужчина, согласно приказу боевиков «ДНР», отправился в Ростов-на-Дону Российской Федерации, где под командованием инструкторов из числа военнослужащих вооруженных сил Российской Федерации проходил курс обучения обращению с оружием и тактике ведения боя.

В августе того же года он вернулся в Донецк, где вступил в ряды батальона «Восток» так называемого «министерства обороны ДНР» на должность стрелка. Получив военную форму и оружие, осужденный охранял захваченные террористами объекты, за что получал 360 долларов в месяц.

В сентябре-октябре 2014 года сообщник террористов участвовал в боях на территории Международного аэропорта «Донецк» им. Сергея Прокофьева. А с октября 2014 года по октябрь 2015 в составе мотострелковой бригады осуществлял разведывательный надзор за позициями военнослужащих Вооруженных сил Украины в пгт Кировске и г. Макеевке.

В октябре 2015 мужчину задержали при пересечении блокпоста Национальной гвардии Украины возле с. Верхнеторецкое, где при осмотре его вещей обнаружили военный билет «ДНР» и другие документы, указывающие на участие в террористической организации.

Красноармейский районный суд, исследовав все доказательства по уголовному производству, предоставленные прокурором Красноармейского местной прокуратуры, признал гражданина виновным по ч. 1 ст. 258-3 УК Украины (участие в террористической группе или террористической организации) и приговорил к 8 годам 6 месяцам лишения свободы.