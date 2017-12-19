также в разделеОбщество
19 декабря. Картина дня 23
Волкер призвал РФ отвести войска из района ДФС 41
Места отозванных из СЦКК российских офицеров заняли боевики 95
Суд снял арест с имущества сына Авакова 26
Суд продлил арест пятерым экс-беркутовцам 15
ВСУ провели успешные контрмеры в ответ на обстрел Новолуганского 85
Помощница киевского судьи «сливала» адвокату секретные документы 35
Полторак может уйти на пенсию, чтобы стать гражданским министром обороны 52
Украинские военные из СЦКК покинули ОРДЛО 80
В связи с непогодой в Украине возможны сбои в доставке почты 37
Суд разрешил допросить «грузинских снайперов» по видеосвязи 219
Непогода в Украине: Гройсман требует до конца дня дать свет и ликвидировать пробки 47
Гройсман созвал экстренное совещание из-за ситуации на дорогах 51
Оксана Марченко: Оставить в беде вдову с четырьмя детьми мы не могли 103
Австрия окончательно отказала в экстрадиции Фирташа в Испанию 32
Морозова: Принятие закона об амнистии значительно упростило бы обмен пленными 35
В Минюсте рассказали, когда покажут списки неплательщиков алиментов 30
Украина обратится в НАТО из-за сербских снайперов в «ДНР» 69

23-летний житель Добропольского района, который участвовал в вооруженных противостояниях террористов против военнослужащих Вооруженных сил Украины, приговорен к 8 годам 6 месяцам лишения свободы, сообщили ForUm’у в прокуратуре Донецкой области.

Во время судебных слушаний доказано, что в июле 2014 года мужчина, согласно приказу боевиков «ДНР», отправился в Ростов-на-Дону Российской Федерации, где под командованием инструкторов из числа военнослужащих вооруженных сил Российской Федерации проходил курс обучения обращению с оружием и тактике ведения боя.

В августе того же года он вернулся в Донецк, где вступил в ряды батальона «Восток» так называемого «министерства обороны ДНР» на должность стрелка. Получив военную форму и оружие, осужденный охранял захваченные террористами объекты, за что получал 360 долларов в месяц.

В сентябре-октябре 2014 года сообщник террористов участвовал в боях на территории Международного аэропорта «Донецк» им. Сергея Прокофьева. А с октября 2014 года по октябрь 2015 в составе мотострелковой бригады осуществлял разведывательный надзор за позициями военнослужащих Вооруженных сил Украины в пгт Кировске и г. Макеевке.

В октябре 2015 мужчину задержали при пересечении блокпоста Национальной гвардии Украины возле с. Верхнеторецкое, где при осмотре его вещей обнаружили военный билет «ДНР» и другие документы, указывающие на участие в террористической организации.

Красноармейский районный суд, исследовав все доказательства по уголовному производству, предоставленные прокурором Красноармейского местной прокуратуры, признал гражданина виновным по ч. 1 ст. 258-3 УК Украины (участие в террористической группе или террористической организации) и приговорил к 8 годам 6 месяцам лишения свободы.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

23
Теги