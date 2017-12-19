Лидер политической партии «Рух нових сил» Михаил Саакашвили намерен прекратить марши своих сторонников по центру Киева на рождественские и новогодние праздники.

Об этом он заявил в Апелляционном суде Киева, передают Українські Новини.

Саакашвили прибыл на суд над своим помощником Северионом Дангадзе, арестованном 6 декабря.

Рассмотрение апелляции, запланированное на вторник, было перенесено.

Саакашвили назвал это планом власти по давлению на него.

По его мнению, судебный процесс затягивается из-за того, что власти Украины ведут переговоры с Грузией о выдаче Саакашвили.

Относительно маршей, которые проводят его сторонники каждое воскресенье в центре Киева, то лидер «Руху нових сил» отметил необходимость приостановки этих массовых акций.

«Неблагодарное дело - дергать украинцев и других граждан на новогодние и рождественские праздники», - считает он.

По словам Саакашвили, механизм проведения массовых акций его сторонников в этот период еще прорабатывается.

Как сообщал ForUm, 17 декабря в Киеве сторонники экс-главы Одесской ОГА, лидера партии «Рух нових сил» Михаила Саакашвили провели очередной марш за импичмент.

После призыва Саакашвили организовать штаб в здании Октябрьского дворца участники акции предприняли попытку взять его штурмом. Митингующие сломали двери дворца и заняли холл.

После столкновений с правоохранителями Саакашвили призвал участников акции отойти от Октябрьского дворца на Майдан Незалежности. Большая часть из них ушла сразу, а некоторые оставались возле дворца еще около часа.

В результате столкновений пострадали 60 нацгвардейцев, 15 из них – госпитализированы.

По факту штурма дворца следователи начали два уголовных производства.

Позже в полиции сообщили, что открыто третье уголовное производство по ст. 343 (Вмешательство в деятельность работника правоохранительного органа) Уголовного кодекса Украины.