Министерство финансов надеется на получение от Международного валютного фонда (МВФ) в 2018 году более двух траншей. Об этом министр финансов Александр Данилюк сообщил в ходе пресс-конференции, сообщают Українські Новини.

«Я слышал, что Национальный банк ожидает получение 2 траншей, но я вижу, что мы можем получить больше 2 траншей», - сообщил он.

По словам Данилюка, у МВФ есть требования к Украине: создание Антикоррупционного суда, запуск рынка земли и другие.

В то же время Данилюк считает преждевременным начинать переговоры с Международным валютным фондом о новой программе.

«Я не вижу сейчас необходимости об этом говорить. Нам необходимо успешно завершить текущую программу», - сказал он.

Данилюк напомнил о необходимости выполнения всех условий для продолжения текущей программы с МВФ.

«Это и создание антикоррупционного суда, и земельная реформа, и другие», - добавил министр.

Вместе с тем, по его словам, согласование спорных вопросов по принятой пенсионной реформе практически улажено.

Как сообщал ForUm, 14 декабря исполняющий обязанности председателя Национального банка Украины Яков Смолий заявил, что ожидает прибытия миссии Международного валютного фонда в январе и предоставление очередного транша кредита – во втором квартале 2018 года.

В свою очередь заместитель главы департамента коммуникаций МВФ Уильям Мюррей заявил, что фонд пока не планирует отправлять в Украину миссию для пересмотра программы сотрудничества.