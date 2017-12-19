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Специализированная антикоррупционная прокуратура направила в суд обвинительный акт в отношении помощницы судьи, которая передавала закрытую информацию о ходатайстве детективов НАБУ. Об этом сообщает пресс-служба САП.

«Детективы Национального антикоррупционного бюро Украины под процессуальным руководством прокуроров САП завершили досудебное расследование в уголовном производстве по фактам несанкционированных действий с информацией, содержащейся в автоматизированной системе документооборота суда, совершенных путем несанкционированного доступа и несанкционированного распространения информации с ограниченным доступом, совершенной по предварительному сговору группой лиц», - говорится в сообщении.

Речь идет о незаконном получении и распространении информации относительно ходатайств, с которыми детективы НАБУ обращались в Соломенский районный суд города Киева.

13 декабря Специализированная антикоррупционная прокуратура направила обвинительный акт в отношении помощницы судьи и другого участника правонарушения – адвоката – в Соломенский районный суд Киева для рассмотрения по существу.

Обоим обвиняемым инкриминируется совершение преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 361-2 и ч. 2 ст. 376-1 Уголовного кодекса Украины.

По версии следствия, в мае-июне 2016 помощница судьи Соломенского райсуда Киева приняла предложение своего знакомого (адвоката), заинтересованного в ходе расследования одного из уголовных производств НАБУ, и начала предоставлять ему для дальнейшего информирования третьих лиц сведения о поступлении в суд ходатайств от детективов Бюро.

Если становилось известно о том, что в результате рассмотрения ходатайств детективов были приняты судебные решения, помощница судьи по указанию адвоката распечатывала их с автоматизированной системы документооборота суда и передавала для дальнейшего несанкционированного распространения.

Поскольку указанная помощница судьи не имела необходимого уровня доступа к автоматизированной системе документооборота суда, она использовала логин и пароль другого работника суда.

Досудебное расследование по указанным фактам детективы НАБУ начали 15 июня 2016.

8 ноября 2017 обвиняемым и их защитникам предоставлен доступ к материалам следствия.
ForUm

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