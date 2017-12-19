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Украина готовит обращение в Парламентскую Ассамблеи НАТО в связи с прибытием на Донбасс сербских наемников.

Об этом сообщила председатель постоянной делегации в Парламентской ассамблее НАТО, народный депутат Ирина Фриз.

«Уверена, что необходимо обратиться во все международные учреждения с информированием о позорном факте участия сербских наемников на стороне марионеток Кремля против нашего государства», - написала она в Facebook.

Нардеп высказала убеждение, что действия наемников получают соответствующую оценку осуждения от международного сообщества.

«А со стороны сербских властей к открытым 45 производствам против воюющих сербских наемников на Донбассе добавят и очередных сторонников «русского мира», в частности, главаря Деяна Берича, позывной Деки», - резюмировала она.

Как сообщал ForUm, на донецкое направление зашла группа сербских наемников-снайперов во главе с Деяном Беричем, позывной «Деки».

 

 
ForUm

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