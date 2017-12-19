В поселке Раздольное Старобельского района три человека совместно употребляли спиртные напитки, после чего по месту их проживания обнаружены тела последних без признаков жизни. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Луганской области.

При проведении осмотра места происшествия в помещении здания были обнаружены и изъяты пластиковые бутылки с остатками вещества темного цвета, стакан с характерным запахом алкоголя.

По заключению эксперта, причиной смерти последних является отравление неизвестным веществом.

Сведения по указанным фактам внесены в Единый реестр досудебных расследования по п. 1 ч. 2 ст. 115 УК Украины.

Прокуратура Луганской области контролирует ход расследования уголовного производства.