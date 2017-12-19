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Министр обороны Степан Полторак допускает выход на пенсию для назначения его гражданским министром обороны до конца 2018 года.

Об этом он сообщил журналистам, передают Українські Новини.

«Конец 2018 года – должен быть гражданский министр. Кто он будет: либо я пойду на пенсию и стану гражданским министром, либо кто-то другой. Это зависит точно не от меня», - сказал он.

По словам Полторака, норма о гражданском министре обороны предусмотрена в стратегическом оборонном бюллетене.

Напомним, 20 мая 2016 года СНБО утвердил стратегический оборонный бюллетень.  Он был разработан при участии, в том числе, экспертов из Организации Североатлантического договора (НАТО) и школы последипломного образования военно-морских сил США.

В июне 2016 стратегический оборонный бюллетень вступил в силу.

Председатель Представительства НАТО в Украине Александр Винников 18 декабря заявил, что  Украина в следующем году должна назначить гражданского министра обороны, принять концепцию реформирования Службы безопасности и закон о национальной безопасности.

 
ForUm

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