Министр обороны Степан Полторак допускает выход на пенсию для назначения его гражданским министром обороны до конца 2018 года.
Об этом он сообщил журналистам, передают Українські Новини.
«Конец 2018 года – должен быть гражданский министр. Кто он будет: либо я пойду на пенсию и стану гражданским министром, либо кто-то другой. Это зависит точно не от меня», - сказал он.
По словам Полторака, норма о гражданском министре обороны предусмотрена в стратегическом оборонном бюллетене.
Напомним, 20 мая 2016 года СНБО утвердил стратегический оборонный бюллетень. Он был разработан при участии, в том числе, экспертов из Организации Североатлантического договора (НАТО) и школы последипломного образования военно-морских сил США.
В июне 2016 стратегический оборонный бюллетень вступил в силу.
Председатель Представительства НАТО в Украине Александр Винников 18 декабря заявил, что Украина в следующем году должна назначить гражданского министра обороны, принять концепцию реформирования Службы безопасности и закон о национальной безопасности.
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