Два вагона скоростного поезда в штате Вашингтон на западе США сошли с рельсов и упали с моста на проходящую под ним автостраду. По данным властей, по меньшей мере три человека погибли, более 70 – пострадали, пишет ВВС.

Еще один вагон поезда завис на автострадой I-5.

Авария произошла в первый день после замены рельсов между городами Такома и Олимпия - основной целью нововведения было сокращение времени пути, сообщала в распространенном в октябре заявлении служба транспорта и перевозок штата Вашингтон.





На проект были потрачен 181 млн долларов. Однако ни местные власти, ни эксперты на данный момент не берутся рассуждать о том, что стало причиной аварии.

Национальное Бюро транспортной безопасности в Twitter уже заявило о том, что проводит дополнительное разбирательство по этому инциденту.

Вагоны поезда упали на автостраду в районе 07:30 утра по местному времени (15:30 по Гринвичу). В поезде находились 78 человек, всех их отправляют в ближайшие больницы.

Количество погибших уточняется. По данным полиции Сиэттла и агентства Рейтер, как минимум три человека погибли.

Поезд выехал их Сиэттла в 6 утра по местному времени и следовал в Портленд, штат Орегон, куда должен был прибыть в 09:20 утра.