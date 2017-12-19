Середина декабря в Киеве ознаменовалась осенним климатическим рекордом.

По данным наблюдений метеостанции Центральной геофизической обсерватории имени Бориса Срезневского, среднесуточная температура в Киеве 16 декабря составила + 6,1 ° С, а это значит, что впервые за 136 лет регулярных метеорологических наблюдений она превысила 6-градусное значение. Предыдущий температурный рекорд для этого дня – ровно плюс 6 градусов, был установлен одиннадцать лет назад. Очень теплая, как для середины декабря погода в Киеве по климатической норме соответствует 25-му дню октября.

Пока декабрь не хочет «впускать» в столицу метеорологическую зиму, ведь за 16 дней среднесуточная температура превышала климатическую норму на целых 3,5 ° С и оставалась плюсовой кроме 9 и 11 числа.