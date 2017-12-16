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Невзирая на рекомендации Венецианской комиссии, еврореформаторы продолжают проводить политику ограничений и дискриминации в отношении всех русскоязычных, игнорируя роль русского языка в стране и права русскоязычных граждан. Об этом заявил Виктор Медведчук, анализируя реакцию украинских чиновников на выводы ВК по закону об образовании.

По мнению политика, рекомендации ВК о необходимости внесения изменений в «языковую статью» в Киеве не услышали.

«Как и призывы Венецианской комиссии гарантировать «достаточную долю образования на языках меньшинств в начальной и средней школе», «обеспечить, чтобы выполнение закона не угрожало сохранению культурного наследия меньшинств и непрерывности изучения языков меньшинств в традиционных школах». Думаю, жесткое и принципиальное требование Европы к Киеву выполнить рекомендации ВК в полном объеме является реакцией прежде всего на беспрецедентно непрофессиональные действия евроинтеграторов, в том числе и на вызывающее заявление председателя ВР Парубия, что никакие правки в статью 7 вноситься не будут», — отметил В.Медведчук.

Лидер «Украинского выбора» также проанализировал разработанные МОН три модели имплементации статьи 7, учитывающие такие критерии, как «уязвимость языка», «языковую среду, в которой проживает меньшинство» и «языковую группу, к которой относится соответствующий язык».

«Для крымских татар предусмотрена возможность «преподавания на родном языке всех предметов с 1-го по 11-й (12-й) классы». Для детей из национальных общин, язык которых относится к языкам ЕС, предусмотрены даже 2 варианта, но оба предполагают постепенный переход на преподавание всех предметов на украинском языке. В то же время для детей из русскоязычных семей все предметы будут преподавать на украинском уже с 5-го класса», — отметил политик и добавил, что о русской литературе не сказано ни слова.

«И не исключено, что для русскоязычных детей она станет всего лишь незначительной частью предмета «Зарубежная литература». И это при том, что, как признали в Венецианской комиссии, статья 10 Конституции Украины особо выделяет русский язык, его место и роль», — подчеркнул В.Медведчук.

Несмотря на гарантированные Основным Законом свободное развитие, использование и защиту русского и других языков национальных меньшинств Украины, несмотря на рекомендации ВК, еврореформаторы продолжают проводить политику ограничений и дискриминации в отношении всех русскоязычных, подчеркнул лидер «Украинского выбора».  

«Поэтому вопрос: «Будет ли Киев выполнять рекомендации Венецианской комиссии?» — является риторическим. Совершенно очевидно, что нет», — уверен политик. 
ForUm

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