В Одессе сотрудники полиции совместно с работниками Государственной миграционной службы задержали неоднократно судимого 39-летнего выходца из кавказского региона, который является «авторитетом» в криминальных кругах и которому запрещен въезд в Украину, сообщает отдел коммуникации полиции Одесской области.

Отмечается, что оперативным подразделением совместно с бойцами спецподразделения и работниками ГМС был задержан ранее судимый выходец из кавказского региона по прозвищу «Коба», который, по оперативной информации, приехал в Одессу для координации действий «барсеточников» и квартирных воров.

Полицейскими, работниками ГМС и пограничниками так называемого «вора в законе» выдворен за пределы Украины.