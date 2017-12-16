С начала 2017 года в Украине произошло более 146 тыс. ДТП, в которых погибли 3058 человек. Об этом на конференции Министерстве инфраструктуры по итогам года заявил начальник Департамента патрульной полиции Евгений Жуков.

Как отметил Жуков, в авариях на украинских дорогах были травмированы более 31 тыс. человек.

«За 11 месяцев 2017 было 146 тыс. ДТП. Из них 24 тысячи с пострадавшими. Погибли 3058 наших граждан... Только в этом году полицейские обнаружили и зафиксировали более чем 2 млн нарушений, грубых нарушений», - рассказал он, сообщает 112 Украина.

Жуков добавил, что чаще всего причинами ДТП были нарушения ПДД и вождение в нетрезвом состоянии.

«Основные причины - это превышение максимально разрешенной скорости движения, это нарушение правил маневрирования, нарушение правил проезда перекрестков, несоблюдение дистанции, а также управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения. Это свидетельствует о том, что у нас недостаточное законодательство в сфере безопасности дорожного движения. У нас нет фиксаций нарушений ПДД», - констатировал он.