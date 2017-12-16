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Вчера, 15 декабря, в Житомире суд арестовал без права внесения залога членов банды, подозреваемых в похищении у предпринимателей под Бердичевом ювелирных изделий на 15 млн грн, сообщает департамент коммуникации Национальной полиции.

Отмечается, что следователи полиции проводят досудебное расследование в уголовном производстве по нескольким статьям Уголовного кодекса Украины.

Злоумышленникам инкриминируют совершение преступлений, предусмотренных, в частности, ч. 4 ст. 187 (разбой), ч. 3 ст. 262 (Похищение, присвоение, вымогательство огнестрельного оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ), ч. 3 ст. 289 (Незаконное завладение транспортным средством), а также по ч. 2 ст.146 (Незаконное лишение свободы или похищение человека).

Напомним, 13 декабря прокуратурой Житомирской области совместно с сотрудниками спецподразделений КОРД Главных управлений Национальной полиции в Запорожской и Житомирской областях, непосредственно перед совершением другого преступления на территории Запорожской области задержаны 9 человек с оружием, боеприпасами, два из которых одеты в форму работников полиции.

Данная банда причастна к разбойному нападению на предпринимателя и похищению ювелирных изделий на 15 млн грн под Бердичевом. 
ForUm

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