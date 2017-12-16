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Судья окружного суда в США в пятницу частично удовлетворил просьбу экс-руководителя президентской кампании Дональда Трампа Пола Манафорта относительно освобождения из-под домашнего ареста на период судебного расследования его дела.

В своем распоряжении судья Эми Берман Джексон заявила, что для освобождения из-под домашнего ареста, Манафорт должен подписать документы, которые позволят конфисковать четыре объекта его частной собственности, в том числе, два в Нью-Йорке, один в городе Александрия возле Вашингтона и его дом во Флориде, сообщает Укринформ.

Сам Манафорт будет иметь ограничения для передвижения, включая введение комендантского часа и обязательное ношение электронного браслета.

Согласно решению судьи, он может оставлять свой дом в Александрии для пребывания в другой резиденции в Палм-Бич (штат Флорида), если все условия будут выполнены.

Как сообщал ForUm, Манафорту и его давнему деловому партнеру Рику Гейтсу предъявлены обвинения по 12 пунктам. 

Издание New York Times сообщило, что Манафорт сдалсяфедеральным властям.

ФБР изучает денежные переводы от оффшорных компаний Манафорта на американские счета, чтобы выяснить, не отмывал ли он деньги для правительства Украины времен беглого президента Виктора Януковича.

30 октября Федеральный суд Вашингтона принял решение избрать для Манафорта и его бизнес-партнер Рика Гейтса меру пресечения в виде домашнего ареста.

Манафорту грозит тюремный срок до 80 лет, однако он заявил, что не считает себя виновным.
ForUm

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