За прошлые сутки российско-террористические войска 8 раз обстреляли позиций Вооруженных сил Украины, в результате вражеских обстрелов ни один украинский военнослужащий не погиб и не был ранен, сообщает пресс-центр штаба АТО.

«Ситуация за прошедшие сутки в районе проведения АТО характеризуется уменьшением количества обстрелов. Несмотря на ощутимое снижение вооруженных провокаций, полного соблюдения режима прекращения огня нет. Боевики на некоторых участках линии соприкосновения продолжают грубо нарушать Минские договоренности, применяя запрещенные минометы», – говорится в сообщении.

Так, по данным штаба, на Луганском направлении зафиксировано два факта нарушения перемирия. Вечером враг более двух часов из 120-мм минометов, гранатометов и пулеметов вел огонь по нашим оборонным укреплениям вокруг Троицкого, выпустив всего около четырех десятков мин. Также из гранатометов и стрелкового оружия противник обстреливал защитников Желтого.

На донецком направлении в первой половине суток оккупанты из 82-мм минометов вели огонь вблизи Опытного. Из гранатометов различных видов захватчики обстреляли защитников Водяного и шахты Бутовка, а из легкого пехотного вооружения - защитников Песок и Авдеевки. В вечернее время агрессор совершил три выстрела из миномета калибра 82-мм по защитникам Марьинки.

В штабе подчеркнули, что в половине случаев наши воины подавляли огневую активность противника.