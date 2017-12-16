Министр иностранных дел Украины Павел Климкин подчеркивает, что санкции против российских олигархов из окружения президента Российской Федерации Владимира Путина заставят РФ согласиться на развертывание на востоке Украины реальной миротворческой миссии ООН. Об этом он сказал во время включения из Нью-Йорка в эфире телеканала «Интер».

«Будет опубликован список не только российских активов, но я также понимаю и активов многих российских олигархов, которые стоят за российским режимом. И я считаю, что это будет очень мощный толчок в том, чтобы Россия шла путем логики реального мандата на Донбассе (для миротворческой миссии ООН. – Ред.)», - подчеркнул Климкин, сообщает УНИАН.

«И то, о чем мы говорим, это возвращение Донбасса Украине. Возвращение Донбасса к нормальной жизни и в наше правовое поле. И для этого формула очень проста, я ее сегодня сказал: это означает, что Россия out (покидает Донбасс. – Ред.), Россия выходит, и международный компонент заходит (миротворческая миссия ООН)», - заявил министр.

Напомним, 14 декабря лидеры стран Евросоюза продлили экономические санкции против России за нарушение территориальной целостности Украины.