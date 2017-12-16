также в разделеПолитика
Медведчук считает, что Киев не будет выполнять рекомендации ВК 15
Климкин призывал генсека ООН помочь освобождению удерживаемых в РФ украинцев 11
Матиос: Рада не поддержит отставку Луценко 25
Украина продолжит продвигать инициативу введения миротворцев на Донбасс 25
У Дуды заявили о снижении напряженности в отношениях с Украиной 22
ГПУ обжаловала отказ арестовывать Саакашвили 48
Туск: Лидеры ЕС впервые продлили санкции против РФ без споров 43
МИД отрицает переговоры с Грузией о выдаче Саакашвили 37
Порошенко внесет законопроект об антикоррупционном суде на следующей неделе 33
Два десятка стран-членов СЕ выступили против возвращения РФ в ПАСЕ 84
УАИМП: В ноябре рейтинг Медведчука рос быстрее биткоина 104
Дату выборов в России назначили на годовщину аннексии Крыма 50
СМИ: Украина и Грузия ведут тайные переговоры по выдаче Саакашвили 66
Порошенко: ЕС продлил санкции против РФ 83
В РФ раскритиковали посла США за слова об украинском Крыме 69
Путин согласился разместить миротворцев по всему Донбассу 296
Путин: На Донбассе не российская армия, а военно-полицейские формирования 209
Власть Украины остановила обмен на Донбассе, о котором договорились Путин и Медведчук 187

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин подчеркивает, что санкции против российских олигархов из окружения президента Российской Федерации Владимира Путина заставят РФ согласиться на развертывание на востоке Украины реальной миротворческой миссии ООН. Об этом он сказал во время включения из Нью-Йорка в эфире телеканала «Интер».

«Будет опубликован список не только российских активов, но я также понимаю и активов многих российских олигархов, которые стоят за российским режимом. И я считаю, что это будет очень мощный толчок в том, чтобы Россия шла путем логики реального мандата на Донбассе (для миротворческой миссии ООН. – Ред.)», - подчеркнул Климкин, сообщает УНИАН.

«И то, о чем мы говорим, это возвращение Донбасса Украине. Возвращение Донбасса к нормальной жизни и в наше правовое поле. И для этого формула очень проста, я ее сегодня сказал: это означает, что Россия out (покидает Донбасс. – Ред.), Россия выходит, и международный компонент заходит (миротворческая миссия ООН)», - заявил министр.

Напомним, 14 декабря лидеры стран Евросоюза продлили экономические санкции против России за нарушение территориальной целостности Украины. 
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

58
Теги