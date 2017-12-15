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Украинский институт анализа и менеджмента политики (УАИМП) по итогам ноября-2017 подготовил очередной рейтинг активности и присутствия в СМИ ведущих украинских политиков и общественных деятелей.

По результатам анализа более 1,3 млн сообщений новостного формата в аналитической системе «Медиатека» — публикаций новостных агентств, интернет- и печатных СМИ, телевидения и сообщений в Facebook — был сформирован список 135 наиболее упоминаемых политических фигур Украины.

В тройке лидеров прогнозируемо оказались президент Украины Петр Порошенко, глава МВД Арсен Аваков и премьер-министр Владимир Гройсман. И если Петра Порошенко СМИ чаще всего вспоминали в связи с его визитом на саммит Восточного партнёрства и обсуждением идеи ввода миротворцев на Донбасс, то А.Аваков напомнил о себе заявлением о смерти Минских договорённостей и попыткой Рады отправить его в отставку.

Среди первых 25 участников рейтинга свои позиции по сравнению с октябрем удержали генпрокурор Юрий Луценко, народный депутат Надежда Савченко, а также спикер А.Парубий.

Олег Ляшко и Юлия Тимошенко утратили прежние позиции, оказавшись соответственно на 12-м и 13-м местах. Кроме того, В. Гройсман вытеснил М.Саакашвили с третьего на четвёртое место.

Предстоящая тема обмена пленными, активно обсуждаема в СМИ после встречи лидера Общественного движения «Украинский выбор» Виктора Медведчука с президентом России В.Путиным, позволила украинскому политику подняться на 49 позиций в рейтинге. Кроме обмена, СМИ цитировали Медведчука также в связи с вопросом реинтеграции Донбасса.

Как известно, сегодня на ежегодной пресс-конференции Путин заявил, что после обращения Медведчука сделал всё от него зависящее, чтобы обмен состоялся до Нового года. Но украинская сторона, утверждает президент РФ, срывает обмен пленными, не давая окончательное согласие на согласование ею же предоставленных списков.

УАИМП особо выделил наиболее медийно прогрессирующих политиков ноября. Это В. Медведчук (+48), В. Литвин (+37), А. Онищенко (+35).

Тем временем заметный медийный регресс авторы рейтинга отметили у М. Найема (-10), А. Геращенко (-7) и С. Лещенко (-6).
ForUm

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