«Виктор Медведчук не является лицом, уполномоченным на выполнение функций государства, и «Радио Свобода» знает об этом. Знает и сознательно лжет». Так в пресс-службе «Украинского выбора» прокомментировали заявление редакции «Схем».

Заявляя о том, что журналисты якобы имели право снимать В.Медведчука и его семью без их согласия, представители «Радио Свобода» пытаются избежать уголовной ответственности, предусмотренной статьей 182 Уголовного кодекса Украины, — отметили в Движении.

«Право гражданина на неприкосновенность частной жизни зафиксировано частью первой статьи 32 Конституции Украины. Часть 2 этой статьи запрещает сбор, хранение, использование и распространение конфиденциальной информации о лице без его согласия. По этому поводу Конституционный Суд Украины в своем решении от 20 января 2012 года по делу № 1-9/2012 отметил, что конфиденциальной информацией о лице являются любые сведения и/или данные об отношениях неимущественного и имущественного характера, обстоятельства, события, отношения и т. д., связанные с лицом и членами его семьи. В этом же решении Конституционный Суд исходит из допустимости сбора и распространения информации в отношении лиц, уполномоченных на выполнение функций государства или органов местного самоуправления, осуществление должностных или служебных полномочий. Господин Медведчук В. В. не является таким лицом», — пояснили в пресс-службе.

Эта позиция В.Медведчука подкреплена решением Печерского районного суда г. Киева от 1 декабря 2017 года, в котором суд обязал Нацполицию внести в ЕРДР сведения об уголовном правонарушении, совершенном журналистами «Радио Свобода».

«Стремясь ввести в заблуждение органы следствия и заручиться поддержкой юридически безграмотных сторонников, редакция «Радио Свобода» настаивает, что Виктор Медведчук является «лицом, уполномоченным на выполнение функций государства». Однако в подтверждение подобных утверждений не дает ни одной ссылки на действующее законодательство, например, на статью 3 Закона Украины «О противодействии коррупции», где приводится список таких лиц», — отметили в «Украинском выборе».

Подобными действиям сотрудников «Радио Свобода» в общественном движении не удивлены.

«Так, ранее европейская редакция «Радио Свобода» сфальсифицировала высказывания Виктора Медведчука по поводу Крыма, полностью исказив смысл заявлений политика и приписав ему слова, которых он никогда не говорил. Очевидно, что, как и в случае с видеосьемкой Виктора Медведчука, речь идет не о выполнении «редакционного задания», а об отработке грязного политического заказа, по части которых «Радио Свобода» давно и стабильно демонстрирует высокую квалификацию и беспринципность. Мы уверены, что за свои противоправные действия, систематическую ложь и циничное пренебрежение нормами украинского законодательства работники «Радио Свобода» должны понести ответственность, в том числе и уголовную», — подытожили в пресс-службе.