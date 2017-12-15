За прошедшие сутки зафиксировано 24 нарушения режима прекращения огня со стороны боевиков, в более чем половине случаев силы АТО подавляли огневую активность противника.

В результате вражеских обстрелов двое украинских военных получили ранения, еще двое - боевые травмы, сообщает пресс-центр АТО.

На луганском направлении в вечернее время враг из 120-ти и 82-мм минометов и гранатометов неоднократно вел огонь вокруг Луганского, Троицкого, Новоалександровки и Трехизбенки. Из вооружения БМП противник нарушал перемирие у Светлодарска.

На донецком направлении враг сосредоточил свою активность в пригороде Марьинки. Здесь в первой половине дня агрессор неоднократно вел огонь из минометов различных калибров и всего спектра пехотного вооружения. Вечером по оборонным укреплениям в этом районе стрелял танк.

Неспокойно было поблизости Песков, Верхнеторецкого, Водяного, Лебединского и Талаковки. Подступы к этим населенным пунктам НВФ обстреливали из гранатометов различных типов и легкого пехотного вооружения.