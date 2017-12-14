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По факту повреждения имущества  сотрудника правоохранительных органов возбуждено уголовное производство, сообщает отдел коммуникации полиции Днепропетровской области.

Сообщение о возгорании автомобиля Mercedes у здания суда поступило в дежурную часть Амур-Нижнеднепровского отделения полиции 14 декабря в 14:30.

По факту умышленного повреждения имущества открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 347 Уголовного кодекса Украины (умышленное уничтожение или повреждение имущества работника правоохранительного органа, работника органа государственной исполнительной службы или частного исполнителя).

По данным СМИ, возгорание автомобиля произошло в то время, когда его владелец –  сотрудник областной прокуратуры – находился в здании суда. В ведомстве отметили, что прокурор на суде поддерживает государственное обвинение в отношении сотрудника полиции, подозреваемого в получении взятки.
 
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