И.о. главы Нацбанка Яков Смолий заявляет, что Президент Украины Петр Порошенко пока не предлагал ему возглавить НБУ.

«Пока нет», - ответил Смолий 14 декабря в Киеве на вопрос, не делал ли ему Глава государства такое предложение.

«Как только президент предложит либо внесет потенциальную кандидатуру председателя Национального банка, мы об этом объявим», - сказал Смолий, передает Радио Свобода.

Глава НБУ Валерия Гонтарева в апреле сообщила о решении уйти в отставку, с 11 мая исполняющим обязанности стал первый заместитель председателя Смолий.