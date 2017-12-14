И.о. главы Нацбанка Яков Смолий заявляет, что Президент Украины Петр Порошенко пока не предлагал ему возглавить НБУ.
«Пока нет», - ответил Смолий 14 декабря в Киеве на вопрос, не делал ли ему Глава государства такое предложение.
«Как только президент предложит либо внесет потенциальную кандидатуру председателя Национального банка, мы об этом объявим», - сказал Смолий, передает Радио Свобода.
Глава НБУ Валерия Гонтарева в апреле сообщила о решении уйти в отставку, с 11 мая исполняющим обязанности стал первый заместитель председателя Смолий.
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