Киевский метрополитен продал 2 вагона. Об этом сообщает пресс-служба коммунального предприятия.

«Аукцион по реализации двух вагонов метрополитена состоялся. При стартовой цене в 483 165 гривен лот приобрели за 546 тысяч гривен», - говорится в сообщении.

<iframe src="https://www.facebook.com/plugins/post.php?href=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2Fkyivmetro%2Fposts%2F1987218014858937&width=500" width="500" height="392" style="border:none;overflow:hidden" scrolling="no" frameborder="0" allowTransparency="true"></iframe>

Претендентов на покупку было трое. Победителем стал Гальперин Михаэль, предложив самую высокую стоимость.