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Киевский метрополитен продал 2 вагона. Об этом сообщает пресс-служба коммунального предприятия.

«Аукцион по реализации двух вагонов метрополитена состоялся. При стартовой цене в 483 165 гривен лот приобрели за 546 тысяч гривен», - говорится в сообщении.

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Претендентов на покупку было трое. Победителем стал Гальперин Михаэль, предложив самую высокую стоимость.

 
ForUm

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