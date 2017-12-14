Сегодня, 14 декабря, Высший совет правосудия уволил Ярослава Романюка с должности главы Верховного суда Украины, сообщает пресс-служба ВСП.

«Высший совет правосудия 14 декабря 2017 рассмотрел материалы об освобождении судей от должностей по общим обстоятельствам, а именно в связи с подачей заявлений об отставке и об увольнении по собственному желанию», – говорится в сообщении.

Отмечается, что по результатам рассмотрения Высший совет правосудия принял освободить в связи с подачей заявлений об отставке:

Бухтиярову Ирину Александровну - с должности судьи Высшего административного суда Украины;

Карабаня Владимира Яковлевича - с должности судьи Высшего хозяйственного суда Украины;

Попович Елену Викторовну - с должности судьи Высшего специализированного суда Украины по рассмотрению гражданских и уголовных дел;

Скорик Наталью Александровну - с должности судьи хозяйственного суда Черниговской области;

Романюка Ярослава Михайловича - с должности судьи Верховного суда Украины.