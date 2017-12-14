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В эти выходные в Киеве ожидается дождь с мокрым снегом, а также усиление осадков. Об этом сообщает КГГА со ссылкой на Украинский Гидрометцентр.

Так, в субботу, 16 декабря, синоптики прогнозируют дождь с мокрым снегом, температура ночью 2-4 ° тепла, днем ​​5-7 °. В воскресенье, 17 декабря, в Киеве ожидается дождь с переходом в мокрый снег, днем ​​сильные осадки и налипание мокрого снега. Температура в течение суток 1-3 ° тепла.

Управление по вопросам чрезвычайных ситуаций просит киевлян быть осторожными во время передвижения по городу с целью предупреждения травматизма и избегания аварийных ситуаций.
ForUm

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