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12 декабря около 21:00 на трассе Одесса-Рени возле села Холмске Арцизского района неизвестные совершили несколько выстрелов в рейсовый автобус «Рени-Борисполь», сообщает отдел коммуникации полиции Одесской области.

Предварительно установлено, что злоумышленники осуществляли выстрелы с обочины дороги, предположительно из ружья. В результате обстрела были повреждены фары транспортного средства и внешнее покрытие.

В автобусе находилось 12 пассажиров, пострадавших нет.

В настоящее время правоохранители проводят мероприятия по установлению лиц, причастных к совершению данного преступления.

По данному факту начато уголовное производство по ч. 4 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от трех до семи лет.
ForUm

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