Президент Российской Федерации Владимир Путин, отвечая на вопрос журналиста информационного агентства УНИАН, прокомментировал ситуацию с обменом удерживаемыми лицами между Украиной и Донбассом.

«По поводу обмена. По поручению президента Порошенко этим занимается господин Медведчук, который был приглашен патриархией в Ново-Иерусалимский монастырь и там обратился с просьбой, поскольку обменов давно не было, повлиять на руководство двух непризнанных республик — «ЛНР/ДНР» — с тем, чтобы они согласились на этот обмен. Мы провели эту работу. Вы наверняка об этом знаете. И я впервые вообще разговаривал с руководителями (непризнанных республик). Они согласились. Потом Медведчук по согласованию с украинской стороной с ними разговаривал», – отметил он.

Путин подчеркнул, что списки, согласованные по его просьбе с ОРДО и ОРЛО, были изначально утверждены и предложены Виктором Медведчуком от имени Украины: «Разумеется, это было их предложение. Это был украинский список, и с ним согласились». «Я хочу, чтобы вы поняли, что это именно так, я ничего не передергиваю. Потом они вдруг сказали: нет, это нехорошо. Мы должны этот список изменить. И опять взяли все остановили!» — возмутился непоследовательными действиями украинских властей Путин.

«Ну давайте сделаем это в конце концов. Потом можно и дальше пойти. Надо действительно хоть в преддверии Нового года и Рождества сделать этот добрый шаг навстречу людям», — призвал президент РФ.

Напомним, 15 ноября на территории Воскресенского Ново-Иерусалимского монастыря состоялась встреча президента Российской Федерации Владимира Путина, премьер-министра РФ Дмитрия Медведева, Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла с лидером Общественного движения «Украинский выбор – Право народа» Виктором Медведчуком.

Медведчук обратился к Путину с просьбой посодействовать освобождению удерживаемых украинских граждан по формуле «74 на 306». Владимир Путин в тот же день пообщался с представителями ОРДО и ОРЛО, которые подтвердили готовность к проведению такого обмена.