Правление Национального банка Украины приняло решение повысить учетную ставку до 14,5% годовых с 15 декабря 2017 года.

Исполняющий обязанности председателя Национального банка Украины Яков Смолий заявил, что ожидает прибытия миссии Международного валютного фонда в январе и предоставление очередного транша кредита – во втором квартале 2018 года. В МВФ заявили, что планов отправить миссию в Украину пока нет.

Путин заявил, что он не против установления международного контроля на Донбассе, но ратует за прямые переговоры Киева и боевиков. Также он заявил, что Соединенные Штаты Америки являются полноценными участниками переговорного процесса по Украине.

Генеральная прокуратура не подозревает лидера партии «Рух нових сил» Михаила Саакашвили в организации государственного переворота, заявил генеральный прокурор Юрий Луценко.

Национальная авиакомпания в сегменте дешевых авиаперевозок SkyUp начнет работу в апреле 2018 года, сообщил министр инфраструктуры Владимир Омелян.

Президент РФ Владимир Путин во время ежегодной пресс-конференции назвал чушью версию о причастности России к катастрофе Ту-154 под Смоленском в 2010 году. Россия скрывает ключевых свидетелей Смоленской катастрофы и не отдает Польше обломки Ту-154М, заявил заместитель главы МИД Польши Бартош Цихоцкий, комментируя слова Путина.

В следующем году Генеральная прокуратура планирует конфисковать еще 5 миллиардов гривен экс-президента Виктора Януковича и его окружения, заявил генеральный прокурор Украины Юрий Луценко.

После снятия ограничения на продажу огнестрельного оружия, Канада может продавать Украине противотанковые ракетные комплексы Javelin.

Соломенский райсуд Киева частично принял ходатайство защиты народного депутата Борислава Розенблата об изменении меры пресечения.

За прошедшие сутки зафиксировано 30 нарушений режима прекращения огня со стороны российско-террористических войск, вследствие вражеских обстрелов погиб один украинский защитник, еще один был ранен.

Официальный Вашингтон обеспокоен резким ухудшением гуманитарной ситуации на Донбассе в связи с обстрелом и захватом пророссийскими силами территории с объектами гражданской инфраструктуры.

Основные дела низшего звена исполнителей преступлений против Евромайдана практически завершены, заявил генеральный прокурор Украины Юрий Луценко.