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По мнению блогера Наталии Билоус, второй выпуск программы «Время строить» стал реальным примером того, как нужно помогать людям. По мнению Билоус, «Время строить» можно назвать социальным проектом. Об этом она написала в своем блоге.

«История семьи Зои Трикуцевой однозначно никого не оставила равнодушным. И команду «Время строить» во главе с прекрасной Оксаной Марченко в том числе. Честно говоря, я не могу назвать эту передачу просто шоу, ведь не в пиаре и развлечениях дело! Это видно в каждом кадре, в каждом взгляде ведущей, строителей, добровольцев, соседей, что они сопереживают героям и пытаются сделать все возможное, чтобы им помочь. Сами активно помогают, подключают друзей и родственников», - поделилась своими впечатлениями от просмотра второго выпуска Наталия Билоус.

Блогер обращает внимание, что вместе с Оксаной Марченко героям программы помогали известные персоны из мира шоу-бизнеса: певец Потап, шеф-повар Андрей Дромов, дизайнер Катя Шаховская.

«Оксана Марченко вместе с певцом Потапом позаботилась о музыкальных инструментах, известный шеф-повар Андрей Дромов помог с оборудованием для домашней пекарни, а дизайнер одежды Катя Шаховская подобрала и подарила каждой из девочек те наряды, о которых они и мечтать не могли. Ведь для девочек внешний вид — это все! А теперь у них будет из чего выбрать», - перечислила Билоус некоторые самые яркие моменты программы.

Доброта, искренность, любовь – по мнению Наталии Билоус, именно такие чувства возникают после просмотра второго выпуска «Время строить». И в первую очередь в этом заслуга самой Оксаны Марченко.

«Благодаря лидеру команды «Время строить» Оксане Марченко этот выпуск был наполнен теплом, добротой, искренностью и любовью. Хотелось бы, чтоб на нашем телевидении было больше таких проектов, чтобы люди могли получать реальный пример того, как можно и нужно любить людей, помогать им, особенно в сложных ситуациях. Правильно и точно сказал Потап, что еще в своей жизни не видел, чтобы люди так работали — все вместе, синхронно, дружно»,

Первый выпуск реалити-шоу «Время строить» с Оксаной Марченко вышел 2 декабря, второй – в субботу, 9 декабря 2017 года. В ходе первого и второго выпуска «Время строить» Оксана Марченко вместе с командой проекта построили новые дома для двух обычных украинских семей, которые до этого жили в тяжелых жилищных условиях. В частности, героями второго выпуска «Время строить» стала семья Зои Трикуцевой из поселка Андрушевка (райцентр в Житомирской области). 

Третий выпуск «Время строить» выйдет на экраны в субботу, 16 декабря 2017 года. Команда проекта и ее лидер Оксана Марченко в этот раз придут на помощь семье Алены из Киевской области. 

Накануне выхода третьего выпуска, Оксана Марченко разместила на своей странице в Facebook видео с изображением новогодней елки у себя дома, которую украсила своими руками. «Я люблю заниматься новогодним декорированием дома, но больше всего обожаю украшать ёлочку . Она всегда получается очень разной. Я украшаю ее в зависимости от настроения, а не потому, что так модно в этом году - у меня всегда свои тенденции. А вы уже украсили свою ёлочку?», - написала телеведущая в своем Facebook.
ForUm

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